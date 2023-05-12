В заповеднике в Одесской области заметили краснокнижных тропических птиц. Фото

В заповеднике в Одесской области заметили нечто необычное. Там увидели краснокнижных тропических птиц.

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Об этом сообщили на странице Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Facebook. Невероятные птички вида сизоворонка, летящие над Черным морем и вдоль его побережья останавливаются, чтобы гнездиться в Украине (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Эти невероятно красивые и удивительные птицы, уже почти неделю, как появились у нас и поселились на границе "Тузловская Амазония". Их путь пролегал от далекой Южной Африки до нас – более 6000 км. Сизоворонки летели через многие мирные страны и прилетели в страну, где уже второй год идет война. Обычно они выбирают уютные места на склонах наших лиманов в НПП "Тузловские лиманы", – рассказали в Парке.

Там отметили, что птицы выбирают обрывы над лиманами, подчищают старые норы и вскоре там загнездятся. А в августе полетят назад в Африку.

"Сизоворонка – редкая птица фауны Украины и занесена в Красную книгу, но их мощная энергия, как никогда, как и армия других животных, готовы помогать украинцам в борьбе с варварами по всему побережью Черного и Азовского морей. Я есть голос безголосой природы, я, как многие мои коллеги и друзья в Украине и за рубежом, буду бороться за природу, и за мою страну Украину до победного конца. Украина обязательно возродится! Мы вместе с бесстрашной украинской армией, каждый как может, должны защищать свою землю от вероломных варваров – от российской империи зла", – символично отметили в Парке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники спасли краснокнижного хорька – перевязку, которая упала в яму и не могла оттуда выбраться. Увидев военных, животное с милой мордочкой стало рычать, очевидно, из страха не желая идти на контакт с людьми.