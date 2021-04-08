В Запорожской области развивается наихудший "итальянский сценарий" из-за COVID-19, – глава ОГА

В Запорожской области, которую перевели в "красную" карантинную зону, развивается наихудший сценарий распространения коронавируса – "итальянский".

Об этом "Укринформу" рассказал глава Запорожской ОГА Александр Старух. По его словам, некоторые больницы уже заполнены на 100%.

"Мы идем по наихудшему "итальянскому сценарию" в областном центре. С кислородом у нас все нормально, однако вопрос в том, хватит ли врачей. "Итальянский сценарий" развития эпидемии – это когда остановить вспышку болезни не удается", – сказал чиновник.

Старух отметил, что по официальной статистике, за сутки в области обнаружено 622 случая заражения и 14 пациентов скончались. При этом выздоровели лишь 40 человек.

"В Запорожье у нас три четверти коек заполнены, в некоторых больницах – до 100%", – сказал Старух.

Он добавил, что необходимо вводить дополнительные ограничения.

"Мы должны усилить контролирующие мероприятия. Соблюдение масочного режима почему-то стало факультативом. Кто-то считает, что это можно не делать. Мы, как государственные органы, будем принимать все меры, чтобы обеспечить выполнение ограничений в полном объеме", – отметил чиновник.

При этом он пояснил, что работа общественного транспорта – это небольшая проблема, потому что людям нужно как-то добираться к больницам.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 9 апреля Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" карантинную зону. Сейчас такие ограничения введены у 10 регионах: Львовская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Черниговская, Сумская и Одесская. Остальные области находятся в "оранжевой" и только Херсонщина в "желтой" зоне.