В Запорожской области начали строить 'подземные школы'. Фото

В Запорожской области на пяти локациях началось строительство так называемых "подземных школ". На самом деле это обычные подземные укрытия, но в них можно проводить образовательный процесс. Стоимость только одного такого строительства здесь оценивают более чем в 112 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров. Он показал начало строительства укрытия для спецшколы "Сичевой коллегиум" и добавил, что работы здесь начались неделю назад, а сдадут объект в конце 2024 года.

В построенном укрытии обучение будет проходить в две смены и "тысяча детей сможет посещать школу", отметил Федоров.

"Наша глобальная задача - чтобы 50 тысяч учеников Запорожской области имели возможность учиться офлайн. Реализуем ее совместно с городскими властями", – рассказал глава области.

Чиновник подчеркнул, что власти начали строительство на пяти локациях.

"Учитывая все риски прифронтовой территории, Совет обороны Запорожской области решил, что весь образовательный процесс должен происходить в укрытиях. Именно для этого и воплощаем масштабные проекты", – пояснил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Заводском районе Николаева уже открыли такое суперсовременное подземное укрытие в школе. Площадь убежиища в учебном заведении самая большая в этом городе – 900 кв.м. Там сейчас учится более 1200 школьников.

В Госслужбе качества образования уже объяснили, можно ли проводить уроки в укрытиях во время тревоги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!