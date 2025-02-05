В Запорожье разгорелся скандал вокруг гимназии, где человека не пустили в укрытие во время тревоги: директора уволили, родители требуют ее вернуть

В Запорожье директор гимназии №107 Галину Емельянову уволили с должности за то, что во время воздушной тревоги до укрытия, в котором учатся дети подземной школы, не пустили журналиста Константина Алексеенко. Мужчине предложили воспользоваться другим убежищем, которое расположено в учебном заведении.

Видео дня

Видео, где Алексеенко пытается попасть в укрытие подземной школы, он выложил в социальных сетях, сообщает Суспільне. Уже на следующий день (29 января) Департамент образования и науки Запорожского городского совета сообщил о "принятии кадровых решений по директору заведения"

"Руководителям учебных заведений, которые не понимают важность доступности защитных сооружений и их стратегическое значение для сохранения жизни горожан, точно не место в нашей команде. В связи с тем, что укрытие одной из школ города было закрыто во время тревоги, о чем стало известно из социальных сетей, сегодня утром приняты соответствующие кадровые решения относительно директора заведения", – говорится в сообщении.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Алексеенко говорит, что не имел цели достичь увольнения кого-то из учебного заведения. Он рассказывает, что уже давно с командой их редакции проводит проверку укрытий на доступность. Однако такой случай произошел впервые. По его словам, цель таких обзоров была, чтобы "заставить местную власть реагировать".

"Я совсем не рассчитывал, что ее уволят. Такая реакция для меня была крайне странной, если у нее нет двух замечаний перед тем, как поднимать вопрос об увольнении. Я совсем не рассчитывал на такую реакцию...", – говорит журналист.

Увольнение директора

29 января было сообщено о принятых кадровых решениях, а 30-го стало известно, что директор был уволен по собственному желанию. Также отмечено, что ей было предложено остаться в должности заместителя руководителя учебного заведения, однако она отказалась.

Директор Департамента образования Запорожского городского совета Виталий Лысенко впоследствии уточнил, что заявление на увольнение Емельянова написала "по соглашению сторон".

Однако, по словам директора, на нее было оказано психологическое давление, ведь ситуация получила огласку в медиа. Так, ей было предложено уволиться по согласию сторон, или уволят другого человека.

"Мне было сказано, что понимаете, этот ролик уже в СМИ, и поэтому мы предлагаем уволиться по согласию сторон... Я говорю: "За что уволить? Вы хоть послушайте, как это все было"... Было оказано психологическое давление. Если я не напишу заявление с согласия сторон, тогда будут увольнять другого человека... И понимаете, слово порядочность для меня – не просто 10 букв, поэтому.", – комментирует Емельянова.

Она уверяет, что не чувствует вины, а ее увольнение несправедливо, ведь ее даже не выслушали. Кроме того, женщина на период происходившей ситуации находилась на больничном.

Родители детей, которые учатся в подземной школе, возмущены таким решением и не согласны с ним. В частности, из-за того, что в помещение дети должны приходить в сменной обуви и иметь справки о состоянии здоровья. Кроме того, там много техники для обучения, которую посторонние люди могут повредить или вынести. Да и охраняют подземное учебное заведение мужчина и женщина (охранники) преклонных лет, потому что молодежь не пойдет на такую должность из-за низкой зарплаты. Родители против того, чтобы укрытием подземной школы пользовались посторонние люди, настаивают на том, чтобы в убежищах такого типа дежурили полицейские.

"Первое, что хотелось бы, чтобы была четкая инструкция, как в подземной школе будут одновременно находиться дети и посторонние люди. То есть детям можно заходить только с соответствующими справками, в сменной обуви, и одновременно с этим кто-нибудь может зайти в школу? То есть как это?", – возмущается представитель родительского комитета.

"Ведь если может заходить кто-либо, то условно рядом с детьми может находиться человек с открытой формой туберкулеза?! В помещении, где нет окон? Проходили ли такие идеи наших чиновников контроль санитарно-эпидемиологической экспертизы?", – добавляет она.

"По моему мнению, в каждой такой подземной школе должен быть представитель полиции, но его нет. После окончания уроков в школе остается один сторож и все, или женщина, или пожилой мужчина, потому что на эти деньги, которые городской совет предлагает, физически здоровый мужчина работать не будет", – говорит отец школьницы.

В настоящее время родители собрали более 500 подписей в поддержку Емельяновой и, по их словам, не планируют отступать.

Относительно подземной школы на базе гимназии №107

По словам директора, документов на ввод укрытия в эксплуатацию еще нет. Но 14 января на Совете обороны было принято решение о работе данного укрытия – подземной школы в тестовом режиме.

Лысенко, комментируя такой вопрос, отметил, что согласно документам противорадиационное укрытие работает в тестовом режиме, ведь в последние два месяца были сбои в государственных реестрах, поэтому восстановить работоспособность всех реестров было невозможно.

На уточняющий вопрос: "ныне противорадиационное укрытие не находится на каком-то балансе?" чиновник объяснил, что оно относится к 107 гимназии и построено именно для нее. Поэтому за всю работу, которая проводится в учебном заведении, отвечает ее руководитель.

"То есть там ежедневно проводятся уроки, там находятся дети, там находятся сотрудники школы. Ночью там дежурят в школе", – говорит Лысенко.

Емельянова, в свою очередь, пояснила, что 28 января, когда произошел случай, в помещении еще не было "тревожной кнопки", ее установили только 31-го числа. Когда журналист пытался попасть в противорадиационное укрытие, ему посоветовали воспользоваться убежищем непосредственно в школе.

"У нас сначала войны обустроено дежурство в укрытии, несмотря на то, что наше самое простое укрытие не приспособлено (его нет на карте укрытий Запорожья), но оно функционировало, и с первого дня полномасштабной войны было открыто для жителей нашего микрорайона круглосуточно", – делится Емельянова.

По ее словам, информация о том, что жители не могли попасть в укрытие на территории гимназии, не соответствует действительности. Ведь параллельно было открыто другое защитное помещение, которым пользовались люди.

В то же время Лысенко указал, что противорадиационным укрытиям круглосуточно имеют право пользоваться все жители без исключения. Такое решение принял городской совет.

"В городе принято решение, что даже во время образовательного процесса каждый руководитель заведения обеспечивает возможность доступа населения к укрытиям", – отметил чиновник.

Впрочем, по словам адвоката Дмитрия Гладкого, решения городского совета должны подчиняться и не противоречить нормативно-правовым актам правительства.

"В соответствии с нормами украинского законодательства, акты, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления, должны полностью подчиняться нормативно-правовым актам высшего уровня, то есть и постановлениям Кабинета Министров, и законам Украины, и конечно же, не противоречить Конституции Украины", – прокомментировал юрист.

В Запорожье на базе 107 гимназии с середины января 2025 года заработала подземная школа. В настоящее время в ней в две смены учатся более 600 детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Заводском районе в Запорожье продолжаются работы по созданию современной и безопасной подземной школы. Глубина учебного заведения будет достигать 7 метров с площадью в 1300 квадратных метров. В учебном заведении сможет учиться до 500 детей одновременно и до 1000 в две смены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!