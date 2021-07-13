В Запорожье разгорелся скандал в школе из-за купленного родителями ковра: директор написала заявление в полицию

В общеобразовательной школе №96 Запорожья возник настоящий скандал после того, как одна из мам учеников 4-го класса забрала ковер, купленный за родительские деньги для класса. Директор написала заявление в полицию по факту кражи.

Впрочем, как написала у себя в Facebook глава общественного движения "Хочу учиться" Екатерина Зверева, ковер нельзя было украсть у школы, ведь куплен он был на деньги, собранные с родителей, так и не был передан на баланс учебного учреждения и попросту пылился четыре года в шкафу.

"На ковре не было инвентарного номера, а заявления про передачу на баланс с подписями всех без исключения финансово участвовавших в покупке родителей нет. И не было. У нас есть информация о том, что в школе есть некое заявление от одной из мам, ещё от 2017 года, которая сама его "передала на баланс". Но вопрос, как и зачем его приняли спустя год, если он не подходит по саннормам, без сертификата качества, и до 2021 года, так и оставался без должного оприходования с проставлением инвентарного номера?", – обратилась к подписчикам волонтер с риторическим вопросом.

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Возникший скандал стал поводом для общественной организации поднять другие вопросы, которые сопутствовали приобретению школьного ковра.

"Ноутбук для учителя оформили в кредит и собирали деньги с родителей на ежемесячную оплату, передавали учителю. Выплатили. Учитель уволилась вместе с ноутом. Кредит то оформили на неё. Прикольно, да?", – заключила Зверева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области случился курьез, когда руководство одной из школ решило закупить несколькo сосисoк по тендеру.