В Запорожье простились с Героем, погибшим от пули снайпера на Донбассе. Фото

Марина Лисничук Общество 15:05, 14.01.2021 Обновлено: 15:19, 14.01.2021

В Запорожье 14 января простились с погибшим на Донбассе старшим солдатом 37-го отдельного мотопехотного батальона 56 Мариупольской ОМБр Вооруженных сил Украины Олегом Андриенко.

Церемония прощания состоялась на Майдане Героев, сообщает сайт Запорожской облгосадминистрации (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

37-летний боец погиб от вражеской пули снайпера 11 января в районе села Пески Донецкой области. Это была первая потеря в рядах украинских защитников на Донбассе в 2021 году.

Олег Андриенко погиб от вражеской пули снайпера
zoda.gov.ua

Провести в последний путь Героя пришли близкие и родные, побратимы и другие военные, представители местной власти.

Прощание с Героем
zoda.gov.ua

Сослуживцы отметили, что Олег Андриенко был мужественным защитником, хорошим товарищем, который был примером для других.

Проститься с Героем пришли родные и собратья
zoda.gov.ua

У воина остался сын, которому не исполнилось еще и года, жена, мама и родной брат, который служит в том же подразделении.

"Теперь Олег будет защищать нас на небесах... Вечная память Героям!" – отметили в ОГА.

Прощание с защитником Украины
zoda.gov.ua
Церемония прощания с защитником
zoda.gov.ua
Руководство области на церемонии прощания
zoda.gov.ua
Церемония прощания
zoda.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 января российские террористы устроили на Донбассе очередное обострение, прибегнув к мощным обстрелам. Они убили украинского защитника.

  • В пресс-службе 56 Мариупольской ОМБр назвали имя Героя – это и был боец Олег Андриенко. На гибель украинского военного отреагировал президент.

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