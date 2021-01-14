У Запоріжжі попрощалися з Героєм, який загинув від кулі снайпера на Донбасі. Фото

Марина Ліснічук Суспільство 15:05, 14.01.2021 Оновлено: 16:04, 14.01.2021

У Запоріжжі 14 січня попрощалися із загиблим на Донбасі старшим солдатом 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56 Маріупольської ОМБр Збройних сил України Олегом Андрієнком.

Церемонія прощання відбулася на Майдані Героїв, повідомляє сайт Запорізької облдержадміністрації (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

37-річний боєць загинув від ворожої кулі снайпера 11 січня в районі села Піски Донецької області. Це була перша втрата в лавах українських захисників на Донбасі 2021 року.

Олег Андрієнко загинув від ворожої кулі снайпера
zoda.gov.ua

Провести в останню путь Героя прийшли близькі й рідні, побратими та інші військові, представники місцевої влади.

Прощання з Героєм
zoda.gov.ua

Співслуживці зазначили, що Олег Андрієнко був мужнім захисником, гарним товаришем, прикладом для інших.

Попрощатися з Героєм прийшли рідні й побратими
zoda.gov.ua

У воїна залишився син, якому не виповнилося ще й року, дружина, мама та рідний брат, який служить у тому самому підрозділі.

"Тепер Олег захищатиме нас на небесах… Вічна пам’ять Героям!" – зазначили в ОДА.

Прощання із захисником України
zoda.gov.ua
Церемонія прощання із захисником
zoda.gov.ua
Керівництво області на церемонії прощання
zoda.gov.ua
Церемонія прощання
zoda.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 січня російські терористи влаштували на Донбасі чергове загострення, вдавшись до потужних обстрілів. Вони вбили українського захисника.

  • У пресслубжі 56-ої Маріупольської ОМБр назвали ім’я Героя – це і був боєць Олег Андрієнко. На загибель українського військового відреагував президент.

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