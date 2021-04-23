В Запорожье покупатели устроили драку в супермаркете из-за маски. Видео

В одном из супермаркетов "АТБ" в Запорожье покупатели устроили драку с охранником из-за защитной маски.

Трое парней отказались надевать средство защиты и платить за товар, сообщает местное издание "ZаБор". Инцидент произошел 22 апреля на улице Энтузиастов, 2 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В драку пришлось ввязаться другим покупателям, чтобы помочь охраннику. После конфликта дебоширы ушли из магазина. Запись сделали очевидцы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России в московском аэропорту "Внуково" произошла драка между Олегом Эйдельштейном, внебрачным сыном лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, и Зелимханом Битаровым, сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.