"Это мой второй день рождения": в Запорожье спасли девушку из-под завалов разрушенного российской ракетой дома. Фото и видео
В Запорожье из-под завалов дома, который был разрушен российской ракетой, спасли девушку. Екатерина Мельник пять часов провела под обломками здания.
Все это время она обнимала своего кота. Об этом девушка рассказала в сторис в своем Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По словам Екатерины, у нее есть еще два кота.
Она надеется, что они также будут найдены. Также девушка попросила о помощи в связи с потерей жилья.
"Это моя квартира, вернее, все, что от нее осталось, вернее, ничего не осталось. Очень прошу помочь, кто, как, сколько может. Сегодня у меня второй день рождения", – написала Екатерина.
Внимание! Фото могут содержать элементы насилия!
По состоянию на 19:00 четверга, 2 марта разбор завалов на месте разрушенной многоэтажки в Запорожье продолжается. Там работают спасатели, волонтеры и коммунальщики, передает "Суспільне".
В больнице остаются трое пострадавших.
По обновленной информации от Главного управления Нацполиции в Запорожской области, без вести пропавшими считаются 10 человек (6 женщин, 3 мужчин и 1 ребенок).
Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска в ночь на 2 марта ударили по Запорожью ракетами С-300. Вследствие обстрела был разрушен многоэтажный жилой дом.
Среди пострадавших – беременная женщина. Всего сообщалось о семи травмированных.
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