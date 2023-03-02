''Это мой второй день рождения'': в Запорожье спасли девушку из-под завалов разрушенного российской ракетой дома. Фото и видео

В Запорожье из-под завалов дома, который был разрушен российской ракетой, спасли девушку. Екатерина Мельник пять часов провела под обломками здания.

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Все это время она обнимала своего кота. Об этом девушка рассказала в сторис в своем Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам Екатерины, у нее есть еще два кота.

Она надеется, что они также будут найдены. Также девушка попросила о помощи в связи с потерей жилья.

"Это моя квартира, вернее, все, что от нее осталось, вернее, ничего не осталось. Очень прошу помочь, кто, как, сколько может. Сегодня у меня второй день рождения", – написала Екатерина.

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По состоянию на 19:00 четверга, 2 марта разбор завалов на месте разрушенной многоэтажки в Запорожье продолжается. Там работают спасатели, волонтеры и коммунальщики, передает "Суспільне".

В больнице остаются трое пострадавших.

По обновленной информации от Главного управления Нацполиции в Запорожской области, без вести пропавшими считаются 10 человек (6 женщин, 3 мужчин и 1 ребенок).

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска в ночь на 2 марта ударили по Запорожью ракетами С-300. Вследствие обстрела был разрушен многоэтажный жилой дом.

Среди пострадавших – беременная женщина. Всего сообщалось о семи травмированных.