В Запорожье для детей-ВПЛ, пострадавших от войны, отправили новогодние подарки от Фонда Рината Ахметова

Даже во время войны должно быть место для радостных эмоций и ожидания чуда. К традиционной Новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям" приобщаются ребята из разных областей Украины, которые теперь живут в Запорожье.

Видео дня

Подарки от Фонда Рината Ахметова предназначены для детей-ВПЛ в возрасте от 1 до 16 лет. Для соблюдения ситуации в Запорожье, просим приходить за подарками взрослых без детей.

В рамках Новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям" команда Фонда организует праздники для детей из интернатных заведений, детских домов семейного типа, детей-переселенцев из Мариуполя по всей стране.

Новогодняя акция является частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям", в рамках которой системно оказывается всесторонняя поддержка и помощь детям Украины. На сегодняшний день уже более 5 млн детей получили помощь от Фонда Рината Ахметова.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, могут развиваться и реализовать свои мечты.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.

"Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.