В Запорожье 18-летний студент угнал авто, чтобы погасить кредит: его задержали. Фото

В Запорожье 18-летний студент угнал легковой автомобиль ВАЗ 2109. Он объяснил правоохранителям, что машина ему понадобилась, чтобы погасить кредитные долги.

Парня остановили за рулем похищенного авто в селе Матвеевка, сообщила пресс-служба Национальной полиции Запорожской области. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Машину у злоумышленника изъяли и вернут владельцу. Известно, что заявление об угоне в полицию поступило от жителя Шевченковского района. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции. Машину удалось быстро найти с помощью камер видеонаблюдения. Похитителю грозит до восьми лет тюрьмы.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, житель Харькова угнал малотоннажный грузовик "Газель", который был заполнен картошкой. Спустя несколько часов он был задержан сотрудниками Национальной полиции, но корнеплода внутри уже не было.