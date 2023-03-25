В Японии студент три месяца отращивал бороду, чтобы стать похожей на Зеленского. Фото
В Японии нашелся студент, который хочет быть максимально похожим на Владимира Зеленского. Для этого он не брил бороду на протяжении нескольких месяцев.
Об этом сообщил лектор в Университете международных исследований Джеффри Холл в Twittеr. Студент был из Японии.
"На нынешней церемонии вручения дипломов Киотскому университету один выпускник был одет у президента Украины Владимира Зеленского. Ему понадобилось три месяца, чтобы отрастить бороду", – говорится в сообщении.
На фото можно заметить молодого человека, который создал себе на лице специфическую стрижку бороды.
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