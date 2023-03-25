В Японии студент три месяца отращивал бороду, чтобы стать похожей на Зеленского. Фото

В Японии нашелся студент, который хочет быть максимально похожим на Владимира Зеленского. Для этого он не брил бороду на протяжении нескольких месяцев.

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Об этом сообщил лектор в Университете международных исследований Джеффри Холл в Twittеr. Студент был из Японии.

"На нынешней церемонии вручения дипломов Киотскому университету один выпускник был одет у президента Украины Владимира Зеленского. Ему понадобилось три месяца, чтобы отрастить бороду", – говорится в сообщении.

На фото можно заметить молодого человека, который создал себе на лице специфическую стрижку бороды.

Как сообщал OBOZREVATEL, польская кинокомпания Polsat выпустит свою версию телевизионного сериала "Слуга народа". Показ стартует уже 4 марта. В польской кинокартине будет соблюдаться та же сюжетная линия – расскажут о 36-летнем учителе истории, который внезапно стал главой государства.