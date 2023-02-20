В Польше сняли свою версию ''Слуги народа'': как выглядит ''двойник'' Зеленского. Видео

Польская кинокомпания Polsat выпустит свою версию телевизионного сериала "Слуга народа". Показ стартует уже 4 марта.

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В польской кинокартине будет соблюдаться та же сюжетная линия – расскажут о 36-летнем учителе истории, который внезапно стал главой государства. В сети уже показали трейлер сериала (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

В польской версии главой государства Игнация Конечного играет актер Марцин Гицнар. В оригинале эту роль исполнил ныне действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

Создание локальной адаптации украинского телесериала заказала польская компания Polsat. Съемки проходили в Варшаве и завершились в ноябре прошлого года.

"Украинский оригинал сериала привел к власти Владимира Зеленского, сыгравшего в нем главную роль. Случится ли это с Марцином Гицнером? Никто не знает. Но мы точно знаем, что сериал принесет вам много улыбок и интересных размышлений о политике", – говорится в анонсе сериала.

Важно отметить, что в сериале, который пересняла польская компания, главного героя зовут Игнатий Конечный. Ему 36 лет, он не женат и живет с родителями и другими родственниками. Игнатий работает учителем истории – дети обожают его. Однажды главный герой неожиданно становится президентом.

При этом политические аспекты, которые неактуальны для Польши, были убраны из сценария.

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли стремительно завоевал поклонников среди пользователей Netflix. За несколько дней он стал одним из самых популярных сериалов на стриминговом сервисе.