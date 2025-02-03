В январе энергетики ДТЭК вернули свет 537 тыс. семей после вражеских атак

В прошлом месяце энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 537 тыс. семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении компании.

В январе враг продолжал усиленные обстрелы энергоинфраструктуры Украины. Линии и оборудование разрушались из-за атак ракетами и дронами. В регионах, приближенных к боевым действиям, энергосистема также страдала от вражеских артобстрелов и авиаударов.

В частности, на Донетчине в январе энергетикам удалось вернуть электричество в доме 354,1 тысячи семей. Донецкая область также остается зоной тяжелых боевых действий. Ремонтные бригады ДТЭК продолжают восстановление, как только позволяет ситуация с безопасностью и военные.

Кроме того, на Днепровщине за месяц энергетикам удалось вернуть свет в обесточенные врагом дома 138,7 тысячи семей.

Также страдала от вражеских атак Одесщина. Здесь в январе энергетики возобновили электроснабжение 31,8 тысячи домов. На Киевщине – еще 12,3 тысячи домов.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 4,5 млрд грн в обновление сетей для повышения устойчивости энергосистемы.