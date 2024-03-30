В выходные Украина переходит на летнее время: когда и в какую сторону переводят часы

В ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, украинцам следует перевести часы на летнее время. То есть на один час вперед.

В Украине, которая находится в поясе UTC+2, это принято делать в третий час ночи. Таким образом, стрелки часов нужно передвинуть с трех на четыре часа утра.

Обычно на летнее время часы переводят в последнее воскресенье марта (на зимнее – в последнее воскресенье октября). Это неделя после равноденствия, когда день начинает увеличиваться или уменьшаться.

Обратите внимание, что практически вся современная техника – кнопочные телефоны и смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры и даже игровые приставки и плееры – сами переводят время, и пользователям не нужно делать это вручную. Хотя проконтролировать свои устройства не помешает.

Если вы путешествуете по "Укрзализныце" в этот день, то имейте в виду, что время отправления и прибытия поездов в билетах пишут уже с учетом перевода.

На каком основании переводят время

Интересно, что большинство иллюстраций на эту тему, как и вышеприведенная, показывают передвижение стрелок часов не с трех, а со второй ночи. Это потому, что большинство таких картинок взято из европейских изданий. В ЕС большинство стран находятся в поясе UTC+1, то есть там переводят часы именно с двух часов ночи.

Переход на зимнее и летнее время в нашей стране происходит согласно постановлению Кабмина от 1996 года. Ранее такой переход был обусловлен еще советскими документами.

"В период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток", – сказано в упомянутом постановлении.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину политики неоднократно пытались отменить сезонный перевод часов. Это объяснялось тем, что некоторым людям трудно приспособиться к новому времени. В последний раз законопроект, предлагавший отказаться от перехода на летнее или зимнее время, зарегистрировали в Раде осенью 2020 года. Однако депутаты его провалили.

С чего начался перевод часов

Первый перевод стрелок часов на час вперед летом и час назад зимой состоялся в 1908 году в Великобритании. Хотя ввести переход на летнее и зимнее время на постоянной основе там предлагалось еще в 19 веке.

В 1916 году Германия стала первой страной, официально внедрившей летнее время, а зимним стало считаться стандартное время, за которым велся учет до этого. Это было целесообразным и вполне экономически оправданным ходом, ведь во время Первой мировой войны в стране был серьезный дефицит ресурсов. Всего два года спустя сезонный переход стали применять и в Соединенных Штатах, а впоследствии эту идею поддержали еще более 100 стран.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 марта в Украине ожидается теплая весенняя погода, где столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Везде без осадков, светит солнце. А со вторника и среды ожидается новая волна похолодания.