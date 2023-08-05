В ВСУ впервые в истории появилась полевая форма для женщин. Фото

В Украине официально поставлена на обеспечение первая летняя полевая форма для женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ее образец-эталон был утвержден Министерством обороны 3 августа 2023 года.

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На сайте МО сообщается, что работа над внедрением женской полевой формы началась еще в 2022 году по поручению главы ведомства Алексея Резникова и по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советницы – уполномоченной президента по вопросам безбарьерности Татьяны Ломакиной. "Многочисленные заседания рабочих групп, наработка, испытание формы и, наконец, она утверждена", – отметила пресс-служба.

"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. Так что в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок в войска", – заявил Резников.

По его словам, в обновленной модели были учтены все пожелания и замечания женщин-военнослужащих, принимавших участие в испытаниях формы.

Министр обороны подчеркнул: Украина ценит каждого и каждую в армии. "Верю, что в новой униформе выполнять как боевые, так и тыловые обязанности станет значительно комфортнее", – отметил он.

Резников добавил: женская военная форма "не являлась повседневностью ни в одной стране". Например, в Соединенных Штатах женщинам разрешили служить в армии с 1948 года, но только в 2009-м там приступили к разработке и внедрению специальной униформы для женщин. Разработали ее только в 2011 году.

В армии Израиля, где женщины уже более 50 лет проходят обязательную срочную службу, женскую форму выдают не во всех подразделениях. "Так что можно смело говорить, что мы среди лидеров", – сказал глава оборонного ведомства Украины.

В планах МО также внедрение специального бронежилета для женщин. Первые их образцы уже есть.

"Продолжается их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, у наших защитниц будет возможность получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными", – сказал Резников.

Пресс-служба Минобороны добавила, что в Вооруженных силах нашей страны служат примерно 42 000 женщин, около 5 000 из них находятся на переднем крае.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны Украины заявило о планах обновить руководящий состав территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В МО хотят, чтобы около трети составляли ветераны боевых действий.

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