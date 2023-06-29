В Воздушных силах рассказали, как Украина узнает о взлетах российской авиации

О взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов Украина узнает от западных союзников. Эти данные украинские военные эффективно используют для защиты своего народа.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, партнеры Украины постоянно поддерживают наше государство.

"Та информация, которая поступает о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другой информации, предоставляется нам нашими партнерами. Безусловно, это чрезвычайно полезно для нас, и все это используется для обороны страны", – пояснил Игнат.

В то же время внутри страны также есть широкий спектр радиолокационного оборудования, которое стоит на вооружении Радиотехнических войск.

"О них мало вспоминают, но вместе с Зенитными ракетными войсками, авиацией Воздушных сил и другими составляющими являются Радиотехнические войска, глаза Воздушных сил и 24/7 отслеживают воздушную обстановку внутри страны и за ее границами", – сказал спикер Воздушных сил.

Он добавил, что атакуют оккупанты обычно Украину сейчас по двум направлениям: с аэродрома Шайковка с севера Калужской области, а также и из южных регионов, в частности, с аэродрома Моздок.

Он добавил, что дальность поражения российской ракеты Х-22 составляет 600 км, и потому с севера достать этими ракетами южные регионы Украины невозможно.

Следует отметить, что с 21 по 27 июня российские захватчики увеличили количество обстрелов территории Украины, применяя ракеты и боевые беспилотники. Москва также отдает приказы о наращивании интенсивности атак по всей линии фронта.

Напомним, что по мнению представителя Офиса президента Подоляка, атаки РФ превратились в агонию государства, утратившего легитимность в международном политическом поле. Москва демонстративно обнулила международное право и международные институты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне оккупанты ударили ракетами по Краматорску, одна из них попала в пиццерию в центре города. В результате погибли 11 человек, в том числе две девочки-близнецы.

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