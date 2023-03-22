В Воздушных силах рассказали, чем оккупанты били по Запорожью: от пуска до попадания десятки секунд

Российские оккупанты в среду днем, 22 марта, атаковали Запорожье, в результате чего есть жертвы за пострадавшие среди гражданского населения. Били захватчики по прифронтовому городу из реактивной системы залпового огня Торнадо-С.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Он отметил, что от пуска ракеты до попадания всего десятка секунд.

Именно поэтому, как объяснил Игнат, предупреждения о тревоге в Запорожье в момент попадания не было, поскольку не успела сработать система оповещения.

"К сожалению, не всегда информация об угрозе может поступить вовремя. Не раз было, когда противник атаковал, и не было своевременно сигнала воздушной тревоги. Запорожье – это прифронтовый город и находится недалеко от линии боевого столкновения. По предварительным данным, вероятно, по Запорожью была задействована реактивная система залпового огня дальнего действия. Возможно "Торнадо-С". Это реактивная артиллерия, которая летит очень быстро. от пуска до попадания десятки секунд", – сказал Игнат.

Следует отметить, что по состоянию на 17:00 в Запорожье выросло количество пострадавших от ракетного удара.

Как рассказал председатель ОВА Юрий Малашко, из-за ракетного удара погиб один человек, еще 33 – пострадали. Всего госпитализированы 28 человек.

"Три ребенка в возрасте 5,7 и 9 лет сейчас находятся в больнице с легкими ранениями. С тяжелыми ранениями у нас трое взрослых людей. Есть информация, что в квартире куда именно было попадание, могут быть люди. Предварительно, пожилая пара", – уточнил. Малашко.

Напомним, в ночь на 22 марта Россия устроила ночную атаку дронами на Украину. В ряде областей сработали силы ПВО. Им удалось уничтожить 16 из 21 запущенного россиянами иранского дрона-камикадзе. Однако 5 беспилотников достигли целей.

В частности, попадание зафиксировано в городе Ржищев Киевской области. Там "шахеды" разрушили 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, в котором по прилету вспыхнул пожар. На 11:00 22 марта в полиции Киевщины заявили о по меньшей мере 4 погибших и 7 раненых, среди них 11-летний ребенок.

Всего за сутки РФ атаковала 121 населенный пункт в 11 регионах нашего государства. На 9 часов утра было известно о по меньшей мере 14 человек, которых убила РФ за последние 24 часа. Также повреждены 42 объекта инфраструктуры.