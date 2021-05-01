На Хмельнитчине похоронили воина ВСУ, погибшего на Донбассе за неделю до окончания контракта. Фото прощания

В городе Волочиск (Хмельницкая область) 30 апреля попрощались с 30-летним младшим сержантом ВСУ Романом Гуляком. 7 мая у него должен был закончиться контракт прохождения военной службы.

Об этом рассказал Михаил, командир подразделения минометной батареи воинской части А 1008, где служил погибший, передает "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина погиб в зоне Операции Объединенных сил 27 апреля. Из близких у него остались мама, отец и бабушка.

Как сообщил командир, Гуляк проходил службу в его подразделении почти три года.

"7 мая этого года должен был увольняться. Но не дослужил неделю до истечения трехлетнего контракта", – сказал он.

Владимир Ревуцкий, директор Волочисского УПК, где учился воин, знал погибшего с детства.

"Роман – это наш выпускник 2007 года, в первый класс он также пошел в наше учебное заведение. У него мама у нас работала, бабушка у нас работала, мы его знаем с маленького. Он учился у нас в школе в классе правового профиля, он хорошо танцевал, занимался спортом, был активным", – вспомнил Ревуцкий.

После школы он пошел в колледж в Хмельницком, а затем работал на машиностроительном заводе. С 2015 года украинец участвовал в АТО.

"8 мая должен был вернуться домой. У него заканчивался контракт, их отвели уже с первой линии, и мама уже готовилась к приезду сына", – сказал Ревуцкий.

По его словам, после школы парень не планировал служить в рядах ВСУ, но события в 2014 году "его подтолкнули".

Как ранее писал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска за 29 апреля 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они стреляли в сторону позиций ВСУ из запрещенных минометов, гранатометов и БМП, а около Новгородского (Донецкая область) ранили украинского защитника.