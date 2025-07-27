В войне может победить только демократическая страна: Порошенко обсудил с молодежными лидерами протесты против закона о НАБУ и САП

Петр Порошенко встретился с молодежными лидерами в рамках специального проекта "Модель НАТО "Mission: Rebuilding Security". По словам пятого президента, европейская и евроатлантическая интеграция Украины неотделима от демократических реформ. А четкая позиция украинской молодежи по атаке на антикоррупционные органы в очередной раз доказывает – Украина никогда не вернется в совок.

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Порошенко подчеркнул, что нас не существует альтернативы членству в Альянсе.

"Для нас не существует альтернативы НАТО. Мы не спрашиваем разрешения, чтобы туда вступить. Никто – прежде всего путин – не имеет права вето на украинское вступление. Право решать имеют украинский народ и страны – члены НАТО", – подчеркнул Порошенко.

"С чем мы должны идти в НАТО? Некоторые, в частности россияне, пытаются представить Украину как нищую с протянутой рукой. Каждый доллар, который НАТО выделяет на Украину, они подают как благотворительность или подачку. Но это неправда. Потому что на самом деле это инвестиция Запада в собственную безопасность. Трудно представить более эффективное использование средств налогоплательщиков, чем поддержка Украины", – считает пятый президент.

"События последней недели мне вернули веру в украинский народ, его способность беречь Европу и мир. Потому что все эти люди выросли в условиях, когда совок больше не отравлял кровь украинцев. К счастью, совок ни на кого из вас не повлиял. А в чем было влияние совка? Бояться. Зажать. Подавить. Выдавить личность. И события последней недели продемонстрировали – мы не боимся. Молодежь вышла так же как и в 2013-14 годах во время Революции Достоинства. Она вышла для защиты европейского направления развития государства. Они не хотят жить в совке", – подчеркнул Порошенко.

На вопрос одного из участников дискуссии, правильно ли во время войны критиковать власть, Порошенко сказал: "Не надо атаковать. Надо говорить правду. Не молчать. Что было бы, если бы мы последнюю неделю промолчали и проглотили ситуацию с НАБУ? Когда говорят, что это вредит государству – нет! Потому что когда мы молчим, воин на фронте теряет мотивацию. Потому что он говорит: "я здесь не только за украинскую землю, я здесь за будущее моих детей, которые должны быть в Украине – члене Евросоюза", – считает пятый президент.

"Вы отнюдь не ослабляете Украину – вы ее усиливаете. Потому что в войне может победить только демократическая страна. Потому что если мы продолжим движение в коррупционный авторитаризм – это лишает нас каких-либо шансов. Поэтому моя рекомендация и главный вывод, который мы сейчас из этого делаем: не молчите. Говорите правду", – подчеркнул Петр Порошенко.