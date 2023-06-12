В воде у одесского пляжа выловили из воды византийскую амфору, но украинцев призывают быть осторожными: в чем причина. Фото

В воде у одесского пляжа выловили из воды византийскую амфору, но украинцев призывают быть осторожными. Причина этого в том, что угроза минной опасности остается чрезвычайно высокой.

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Об этом сообщили в Херсонском областном краеведческом музее. Семья херсонцев, вынужденно выехавших из родного города, на пляже спасала пресноводных черепах.

В какой-то момент в воде они увидели амфору. Люди ее выловили и передали в краеведческий музей Херсона.

"Тяжелая глиняная амфора не утонула благодаря образовавшейся в горловине сосуда земляной пробке. Можем только догадываться, была ли она вымыта из подтопленной прибрежной зоны или с утонувшего корабля. Любой в любом случае щедрая южная земля поделилась с херсонцами своими сокровищами!" – сообщении.

Однако спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк призвала украинцев не собирать мусор с пляжей и не ходить туда вообще, потому что первыми туда должны зайти саперы.

Она предупредила, что кроме обычных противопехотных, противодесантных и противотанковых мин, смывшихся с вражеской линии обороны левого берега, в грудах мусора может быть очень много легких мин и других боеприпасов – с размытых складов боекомплекта.

“В этих грудах мусора могут быть и другие средства огневого и взрывного воздействия. К этим кучам мусора приближаться нельзя, даже когда их явно прибивает к берегу. Необходимо вызвать специалистов, чтобы они их обследовали", – объяснила она.

Напомним, к берегам Одессы Черным морем прибило целое здание, которое снесло течением на Херсонщине. Кроме того, там уже можно заметить множество других вещей, среди которых мебель, бытовые приборы, тела животных – море буквально превращается в свалку.

На юге Украины продолжается эвакуация людей и животных, оказавшихся в ловушке из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и подтопления. Одной собаке чудом удалось спастись из затопленной Херсоне самостоятельно. Животное на доске досталось побережью Одесщины.

В пятницу, 9 июня, на побережье Одессы был обнаружен катер и страховочный жилет солдата РФ. Тела военного не были найдены.

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