В Одессу после потопа в Херсонской области приплыл целый дом, море становится свалкой. Видео

К берегам Одессы по Черному морю прибило целое здание, которое снесло течением на Херсонщине. Кроме того, там уже можно заметить множество других вещей, среди которых мебель, бытовые приборы, тела животных – море буквально превращается в свалку.

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Соответствующие фото и видео публикуют Telegram-каналы. Последствия российского экоцида на юге Украины фиксируют пограничники. Отмечается, что из-за засорения в море начинается мор рыб (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Значительную опасность представляет и то, что, кроме прочего, вода несет мины и боеприпасы. Граждан призвали не пренебрегать собственной безопасностью и при обнаружении опасных предметов обращаться в компетентные службы.

Напомним: накануне на одном из одесских пляжей обнаружили остатки уличного туалета, который также принесло течением. Кроме того, вода начала выбрасывать там бытовые приборы, мебель, газовые баллоны и множество других вещей.

Также жители затопленного Херсона сообщают, что вода затопила выгребные ямы и целые районы оказались в фекалиях. По словам херсонцев, масштабы катастрофы гораздо больше, чем те, о которых заявляют местные власти.

Жительница Херсона призвала публично говорить об этой проблеме, чтобы люди знали об опасности, которая таится в воде на улицах. Также она заявила, что речь идет об огромном количестве затопленных домов, а не об одной тысяче, как говорили местные власти. По ее словам, больше всего от затопления пострадали районы, расположенные в прибрежной зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети показали ужасающие масштабы теракта на Каховской гидроэлектростанции. Вода полностью поглотила остатки плотины, посреди реки видна лишь часть машинного зала Каховской ГЭС;

– перед взрывом плотины Каховской ГЭС оккупанты глушили связь в Херсонской области. Таким образом, оккупанты пытались скрыть масштабы техногенной катастрофы даже от своих подразделений.

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