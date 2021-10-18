В Ужгородском районе завершилась "Большая стройка" на международной трассе М-25

В Закарпатской области полностью завершились ремонтные работы на части трассы М-25 Соломоново – Чоп – Большая Добронь – Косино (пункт пропуска) – Яноши в пределах Ужгородского района. Трассу, которая ранее была в крайне неудовлетворительном состоянии, восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает в Facebook глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

"Раньше от Соломонова до Большой Доброни было немало ям и выбоин, которые вызывали дискомфорт у водителей, влияли на состояние автомобилей, создавали опасные аварийные ситуации, усложняли передвижение между населенными пунктами и портили привлекательность нашего края", – отметил глава ОГА.

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Подрядная организация полностью сняла дорожное полотно, провела регенерацию, усиление основания, уложила два слоя асфальтобетона и провела полный комплекс сопутствующих работ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал восстановление и строительство в 2021 году по программе "Большая стройка" 4500 км национальных и 2000 км местных дорог.