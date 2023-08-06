В Ужгороде священник назвал россиян 'великим народом' и молился о примирении. Видео

В Ужгородском кафедральном соборе произошел скандальный случай. Греко-католический священник Роман Курах назвал россиян "великим народом". Более того, он молился о примирении Украины со страной-агрессором.

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Об этом в Facebook написала Daria Sipigina. Она опубликовала видео, в котором четко слышны слова отца (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мы очень просим, чтобы господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа – Украины и России. Чтобы эти два народа не толкли, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа целую вечность на многие и благая лета", – сказал на богослужении священник.

Люди случайно услышали их через громкоговоритель, проезжая мимо собора.

"И затерпели от шока. Никто – никто! – и глазом не моргнул на эти слова. Десятки людей молча прислушались к богослужению и ушли. Мы, шокированные, решили зайти в собор и вежливо спросить у господина Кураха, нормально ли благословлять россиян во время войны и призывать обниматься с теми, кто нас убивает. Господину Кураху нормально. Он объяснил нам это, мгновенно перейдя на крик и "тыканье". Несколько реплик нашего общения с одним из самых харизматичных священников и ораторов на Закарпатье, как его назвала местная журналистка Укринформа", – рассказала автор поста.

Далее священник выдал, что может говорить все, что он хочет. Он не скрыл, что готов даже благословлять россиян.

"Вы благословляете россиян. – Благословляю. – А если ваш брат погибнет, вы так же будете благословлять? – Да", – ответил отец Роман Курах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком 2 апреля представители УПЦ МП набросились на военного, получившего ранение и контузию на фронте. Причиной потасовки стал вопрос защитника – сколько украинцев должна убить Россия, чтобы граждане нашего государства перестали посещать храмы УПЦ МП.

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