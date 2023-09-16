В Умань на празднование Рош га-Шана прибыли более 35 тысяч хасидов: усилены меры безопасности. Фото

В Умани продолжается традиционное празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана – и по этому случаю в украинском городе собралось уже 35 тысяч паломников из брацлавских хасидов. Сотрудники правоохранительных структур вынуждены усилить меры по безопасности и круглосуточно вести дежурство, чтобы предотвратить вероятные правонарушения и риски для общественного порядка.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Кроме самой полиции, к выездам на экстренные вызовы готовы бригады представителей Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ДМС и других служб.

"Продолжается запрет на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических средств, холодного оружия", – указано в сообщении.

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При этом правоохранители отметили, что значительных инцидентов в процессе уличных гуляний хасидов пока не произошло. В городе шумно, многолюдно и довольно грязно, но муниципальные службы справляются с уборкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, для поддержания правопорядка в этом году в Умани на помощь местной полиции прибыли и их коллеги из Израиля. Украинские и израильские копы вместе патрулируют улицы в эти праздничные дни.

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