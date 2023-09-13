В 'Укрзалізниці' рассказали, оправдали ли себя женские купе: в каких поездах эта опция доступна

Более двух месяцев на четырех маршрутах "Укрзалізниці" курсируют поезда с женскими купе, и проект планируют масштабировать. С начала старта программы женскими купе воспользовались около 8 тысяч пассажирок.

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Эта услуга пользуется спросом, ведь сейчас более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в комментарии " Униан ".

По словам представителей "Укрзалізниці", наибольшим спросом женские купе пользуются в поездах по направлению №41/42 Днепр – Трускавец.

Также женские купе доступны на рейсах №81 Киев – Ужгород, №15 Харьков – Ясиня, №75 Киев – Кривой Рог.

В УЗ подчеркнули, что приобрести билеты в женские купе можно только в мобильном приложении. А после доработки программного обеспечения станет возможным распространение проекта и на других маршрутах.

"Компания продолжает работу над программным комплексом, чтобы уже на этапе авторизации приложения иметь возможность определять пол пассажира и давать ему возможность бронировать соответствующие места", – сказали в компании перевозчика.

Кроме того, в "Укрзалізниці" напомнили, что для безопасных путешествий пассажиров параллельно с внедрением женских купе "Укрзалізниця" вернула на рейсы патрулирование военизированной охраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, с июня 2023 года "Укрзалізниця" запустила женские купе. В них могут путешествовать только женщины и дети любого пола до 6 лет. Продажа таких билетов происходит только в мобильном приложении "Укрзалізниці".