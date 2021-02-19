В "Укрпочте" оправдались за идею презентовать марки в честь ВСУ 23 февраля
Руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский попытался оправдаться за "зраду" с выпуском марок с защитниками Украины в день создания советской Красной армии, 23 февраля, что возмутило самих военных и общественность. Он назвал такой ход специальным "тонким троллингом соседей".
По его словам, на "эксперимент" он пошел намеренно – чтобы якобы привлечь внимание к украинской армии, мол, запуск марок в другую дату украинцы бы и не заметили. Об этом глава компании-оператора написал на своей странице в Facebook.
Как пояснил Смелянский, "Укрпочта" решила выпустить почти одновременно две марки. Первая посвящена героям Небесной Сотни и выйдет 19 февраля, а вторая – ВСУ и показывает их новую форму. Оба выпуска были доступны на сайте компании, уточнил он, однако только последняя марка стала поводом для обсуждения.
"Внимание – надо ваше мнение и открытое голосование! Пост о сплошном предательстве, как работают социальные медиа + опрос... Вопрос – сколько медиа вспомнили о первой марке? Ответ – 0. Ибо нет зрады, нет внимания. Понимая этот досадный факт, но зеркало является зеркалом, я решил назначить запуск второй марки на 23 февраля", – написал Смелянский в соцсети.
Он отметил, мол, причиной прежде всего стал хороший повод напомнить, что пришло время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией.
"И да – это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. Действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату будет незамечен (смотри выше пример Небесной Сотни). Эксперимент удался на 100%. Троллинг, к сожалению, поняли не все. Сегодня в мне уже забросали кучу постов, что предатель, подыгрываю России и т. п. Но я достиг цели – и внимание к выпуску марок, посвященных и нашей армии и Небесной Сотни, будет", – заявил Смелянский.
Правда, именно после возмущений со стороны Генштаба ВСУ, Минобороны и общественности он решил спросить у украинцев мнение – переносить запуск марки с 23 февраля или оставлять. В комментариях пользователи сети подчеркнули, что "троллинг" от "Укрпочты" не удался, а также отметили, что по крайней мере можно было проявить уважение к украинской армии и для подобных "экспериментов" не спекулировать на теме войны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Укрпочта" 23 февраля запланировала выпуск 20 листов коллекционных почтовых марок в честь украинских военных под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".
В компании заявили, что тираж "осуществлен при поддержке" Министерства обороны, но там от этого открестились. Выпуск марок от "Укрпочты" ко дню оккупационной армии вызвал возмущение у Генштаба ВСУ и общественности.