В Украине чиновники ''не замечают'' производителей дронов, в которых нуждается армия: что не так и в чем главная проблема

Украинские производители разрабатывают и на волонтерских началах поставляют на фронт беспилотные летательные аппараты. Они уже продемонстрировали высокую эффективность в режиме реальных боевых действий, в частности, в ведении разведки.

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При этом Минобороны Украины так и не начало закупать эффективные и дешевые дроны для армии, отдавая предпочтение более дорогим аппаратам, которые поставляет фирма главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом рассказал председатель Совета директоров и основатель Инвестиционной компании "ТЕКТ", кандидат экономических наук Вадим Гриб, который поделился своими соображениями о причине такой ситуации.

Эксперт рассказал о том, что в Украине многие частные фирмы разработали и за собственный счет снабжают украинскую армию дронами, которые уже показали отличные результаты на фронте.

"Вчера встречался с другом, который занимается производством беспилотников и поставляет в ВСУ на волонтёрских началах. Говорит, показали замечательный результат, особенно разведчики. В реальных условиях отсняли материал, где другие модели не смогли", – рассказал Гриб.

При этом, по его словам, государство оказалось не заинтересовано обеспечить дронами подразделения Сил обороны Украины - несмотря на то, что по сравнению с закупаемыми сейчас БПЛА они стоят копейки.

"Спрашиваю, а как с заказами, есть бюджет? Говорит, что сделали и отправили на фронт 250 моделей плюс подготовили пилотов. Цена одной модели 4500 дол. Но официальных заказов от МО нет, туда тяжело пробиться. Мы же, говорит, не Арахамия, фирма которого поставляет свои беспилотники и цена у них выше…..И такая грусть в голосе, поскольку опять надо искать спонсорские деньги. При этом, он активно работает с профильным направлением в Укроборонпроме, но все заинтересованы только на словах, а на деле бюджета нет", – констатировал Гриб.

Причины сложившейся ситуации, когда государство де-факто не заинтересовано в развитии ОПК и в своевременном обеспечении армии всем необходимым, Гриб видит в отложенной в "долгий ящик" реформе "оборонки".

"Для меня Укроборонпром – совершенно бестолковая структура, которую давно нужно было расформировать, построив новую современную систему управления, которая мотивирует развивать предприятия, обеспечивая выполнение оборонных заказов. Причём согласно Указу президента, реформировать Укроборонпром надо было в течении 2021-2022г. , но ситуация вообще не меняется", – констатировал эксперт.

Он указал на заложенные в законодательстве и в оборонной стратегии Украины "подводные камни" и предпосылки для коррупции. И это - несмотря на то, что Украина вынуждена воевать с Россией еще с 2014 года.

"Закон о реформе оборонного комплекса, принятый в 2021 году, был полностью пропитан коррупционными интересами, оборонная стратегия, которая принималась на СНБО, тоже далека от совершенства, особенно понятно это сейчас. Нашёл свое письмо на СНБО по поводу принятия оборонной стратегии от 28.04.21, так оно актуально и сегодня!" – написал Гриб.

Он также опубликовал упомянутое письмо, содержащее ряд простых, но действенных предложений по исправлению ситуации. Помимо прочего, Гриб рекомендовал возложить разработку оборонной стратегии на Минобороны, избавиться от "социализма" в ОПК, отказаться от продвижения системы льгот для предприятий оборонного комплекса, повышая тем самым налоговую нагрузку на частный сектор. Роль государства в работе предприятий ОПК должна быть уменьшена до разумных пределов - и сконцентрирована на разработке стратегии и поиске компетентных людей, которые будут управлять предприятиями, исходя принципов корпоративного управления - так, как работает ОПК во всем цивилизованном мире.

Напомним, ранее у украинских волонтеров возникли проблемы с ввозом дронов (в частности, модели DJI Mavic 3) для фронта – польские пограничники долго оформляли документы и проводили дополнительные проверки. Причина промедлений – в том, что БПЛА, которые в ЕС и США считаются гражданской техникой, в Украине квалифицировали как товар двойного назначения – что и привело к возникновению коллизий при ввозе дронов в Украину из ЕС.

После того, как из-за искусственно созданных проблем со ввозом в Украину беспилотников для фонта вспыхнул скандал, правительство упростило процедуру ввоза дронов.

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