В 'Укрэнерго' обещают еще один день без отключений света: исключение только для одной области

"Укрэнерго" подарил украинцам еще один день без отключения света. На четверг, 16 февраля, оператор системы не предоставил ограничения потребления электроэнергии.

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Об этом сообщили в ДТЭК. Отмечается, что исключение сделано только для одной области – Одесской.

Ситуация в Одесской области остается сложной из-за сетевых ограничений, возникших после масштабной аварии на подстанции 4 февраля В связи с этим в регионе продолжают действовать графики стабилизационных отключений, несмотря на отсутствие дефицита электроэнергии.

В остальных областях свет 16 февраля не будут выключать.

"Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику", – отметили в ДТЭК.

Как сообщал OBOZREVATEL, последние несколько дней свет не выключали из-за увеличения генерации, снижения потребления из-за выходных и потепления и увеличения продолжительности дня. При этом остаются регионы, где ситуация очень сложная.

В Украине начали внедрять сообщения о плановых отключениях электроэнергии с помощью SMS-рассылок. Услуга уже доступна в Киеве абонентам мобильного оператора lifecell, однако вскоре может появиться и в других регионах.