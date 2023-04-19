В Украину впервые после полномасштабного вторжения РФ приехали политики из Азербайджана

Украину в первые за период военной агрессии посетили депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, во главе с Руфатом Гулиевым. Азербайджанские парламентарии посетили Бучу и Ирпень, где собственными глазами увидели последствия российской оккупации, а также – почтили память Героев Небесной Сотни и павших в российско-украинской войне защитников Украины.

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Об этом сообщил сопредседатель группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой, народный депутат Владимир Крейденко.

"Для нашей страны в край важно, чтобы наши Азербайджанские друзья воочию увидели, те ужасы и те разрушения, которые повлекли российские войска", – отметил Владимир Крейденко.