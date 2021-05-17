В Украину ворвутся град и штормовой ветер: где во вторник погода будет опасной. Карта

Погода в Украине во вторник, 18 мая, будет дождливой на всей территории. Осадки будут сопровождаться грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Ожидаются также град и шквальный ветер (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 11 тепла на западе, на остальной территории +12… +15.

Днем по стране прогнозируют от 20 до 24 тепла, в западных областях +14… +19.

В Киеве во вторник также дожди с грозами, ночью +12… +14, днем до 20 тепла.

По стране, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Также в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что первая половина недели будет с дождями и умеренным теплом, однако уже с пятницы, 21 мая, осадков в Украине станет меньше, а тепла больше.