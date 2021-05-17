В Украину ворвутся град и штормовой ветер: где во вторник погода будет опасной. Карта
Погода в Украине во вторник, 18 мая, будет дождливой на всей территории. Осадки будут сопровождаться грозами.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Ожидаются также град и шквальный ветер (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 11 тепла на западе, на остальной территории +12… +15.
Днем по стране прогнозируют от 20 до 24 тепла, в западных областях +14… +19.
В Киеве во вторник также дожди с грозами, ночью +12… +14, днем до 20 тепла.
По стране, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Также в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что первая половина недели будет с дождями и умеренным теплом, однако уже с пятницы, 21 мая, осадков в Украине станет меньше, а тепла больше.