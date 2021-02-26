В Украину ворвутся дожди со снегом: какой будет погода в субботу
Погода в Украине в субботу, 27 февраля, будет дождливой, местами со снегом. Осадки накроют всю территорию страны.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, дневная температура снизится на 2-5 градусов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Так, в большинстве областей пойдет небольшой дождь. Умеренный дождь и мокрый снег ожидается на западе и севере страны.
Температура воздуха ночью и днем буде колебаться от 3 до 5 тепла, лишь на западе и юге местами до +8 +11.
В Киеве погода также будет дождливой, ночью +2 +4, днем до 6 тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте почти по всей территории Украины синоптики спрогнозировали прохладную погоду с осадками.