В Украину ворвутся дожди со снегом: какой будет погода в субботу

Погода в Украине в субботу, 27 февраля, будет дождливой, местами со снегом. Осадки накроют всю территорию страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, дневная температура снизится на 2-5 градусов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в большинстве областей пойдет небольшой дождь. Умеренный дождь и мокрый снег ожидается на западе и севере страны.

Температура воздуха ночью и днем буде колебаться от 3 до 5 тепла, лишь на западе и юге местами до +8 +11.

В Киеве погода также будет дождливой, ночью +2 +4, днем до 6 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте почти по всей территории Украины синоптики спрогнозировали прохладную погоду с осадками.