В Украину ворвется 'зимнее' похолодание и снег: детальный прогноз погоды на ноябрь

В последний месяц осени-2021 погода в Украине в основном будет прохладной и сырой во время осадков. Сначала в регионах будет дождь, а ближе к началу календарной зимы ожидается мокрый снег.

Вместе с тем, в ноябре не обойдется и без сюрпризов с отметкой "плюс". Об этом в своих прогнозах рассказали метеоролог УкрГМИ и народный украинский синоптик.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеоинститута Вазиры Мартазиновой, ночная температура воздуха опустится до -5 °С, а днем будет держаться на уровне нуля.

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"Но это будут еще не зимние процессы. И снова ноябрь будет демонстрировать нам такую же температурную неустойчивость: градусы в середине ноября будут доходить до 14-15 с отметкой "плюс", – рассказала метеоролог в комментарии "Апострофу".

Она добавила, что дальше украинцев уже будут ждать зимние похолодания. В целом температура в этот месяц, как и в сентябре-октябре, будет выше климатической нормы. Но в середине ноября погодные условия будут немного неустойчивыми.

В течение почти всей первой декады третьего месяца осени в Украине будет дождь, цитирует слова народного синоптика из Камня-Каширского Владимира Деркача "Полісся". Он отмечает, что "сухих" дней в ноябре будет не так уж много, в то же время будет наблюдаться постепенное снижение температуры воздуха.

"Только в конце, возможно, снова немного потеплеет. Следующая десятидневка в начале тоже будет влажной и прохладной, но дальше подарит нам несколько погожих, солнечных дней без осадков", – рассказал специалист.

По его прогнозу, затем в страну придет похолодание, в ночное время возможны морозы. К концу ноября украинцам стоит ожидать мокрого снега.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что в Киеве мороз и снег возможны уже с 15 ноября. В целом, погода этого месяца в столице будет изменчивой.