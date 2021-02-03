В Украину ворвется циклон и атмосферные фронты: чего ждать от погоды

В четверг, 4 февраля, в Украину придет мощный циклон Siegbert с атмосферными фронтами, который принесет существенное ухудшение погоды, – ожидается сильный ветер и дожди почти во всех областях.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, зона осадков будет двигаться постепенно, в течение суток с запада на восток.

"Будут идти именно дожди, поэтому температура воздуха ожидается явно не февральская: днем +2...+7 градусов, на юге и юго-западе +5...+12 градусов. Прохладнее разве что в северных областях, 0...+4 градуса. Вместо дождя мокрый снег периодически будет ляпать в северной части Украины, а в Карпатах из-за "минусов" выпадет снег", – предупредила она.

Диденко уточнила, что поскольку циклон обычно несется, то ветер в Украине также обещает быть порывистым, его направление будет юго-западным. Скорость порывов достигнет 15-20 м/с почти по всей территории.

В Киеве 4 февраля погода так же будет сложной. Пойдет дождь, местами с мокрым снегом, и разбушуется юго-западный ветер. Кроме того, прогнозируются перепады давления и температуры (днем столбики термометров не поднимутся выше +4 градусов).

"С 5 февраля в Украине начнется постепенное понижение температуры воздуха, соответственно, коварной станет гололедица!" – предостерегла водителей Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля в большинстве областей Украины установилась теплая погода, однако в некоторых из них пошел дождь.

Между тем в Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за мощного снегопада. Уровень осадков там уже достиг 1 м, а в горах могут произойти схождения лавин.