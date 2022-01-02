В Украину ворвется потепление, но с дождями: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В начале следующей недели погода в Украине будет теплой и дождливой. Местами также может выпасть снег, а в некоторых областях воздух днем прогреется до +10 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В понедельник, 3 января, еще ожидаются значительные морозы, а вот дальше температура почти везде будет плюсовой и днем, и ночью (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца).

Погода в Украине 3 января

В понедельник в Украине днем воздух прогреется до +1...+8 градусов по Цельсию. Ночью на востоке, севере, юге и в центре страны ожидаются морозы от -1 до -13 градусов, а в западных областях будет до +4 тепла.

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На западе ожидаются дожди, ночью может пойти мокрый снег. Восточные регионы также накроют осадки, там прогнозируют снег, который днем может переходить в дождь. В остальных областях будет сухо и солнечно.

В Киеве и области завтра днем 4-6 градусов тепла, ночью от -2 до -4 градусов. Осадков в столице и регионе не ожидается.

Погода в Украине 4 января

Во вторник в Украине значительно потеплеет. Днем температура воздуха по стране будет колебаться от 0 до +9 градусов по Цельсию. Ночью – от -1 до +6, теплее всего будет на юге.

Незначительные осадки в виде дождя ожидаются в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. На Донетчине, Луганщине и Харьковщине – мокрый снег с дождем.

В Киевской области 4 января будет сухо, температура воздуха и днем, и ночью будет в пределах +2...+4 градусов.

Погода в Украине 5 января

В среду в Украине будет облачно и дождливо, осадки накроют почти всю территорию страны. Сухо будет только на юго-востоке, однако и там солнце весь день будет скрыто тучами.

Днем по Украине будет от +2 до +12 градусов, теплее всего на юге. А ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +5 градусов по Цельсию.

В Киеве и области ожидаются дожди, воздух прогреется от 2 до 4 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, что январь в Украине в этом году будет отличаться аномально высокими температурами. Такая погода может продержаться всю зиму с кратковременным похолоданием.