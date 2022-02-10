В Украину ворвется антициклон: синоптик дала прогноз до конца недели и сказала, когда ждать потепления

Несмотря на то, что в последние дни в Украине вместо снега наблюдается весенняя оттепель и дождь, о настоящем приходе весны говорить рано. Как февраль, так и март могут быть со своими погодными сюрпризами.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. При этом ближайшие несколько дней будут достаточно теплыми (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в четверг, 10 февраля, в северных и восточных областях будет преобладать мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

В пятницу, 11 февраля, ожидается определенный переход – влияние фронтальных систем северных циклонов изменится. С запада в Украину придет мощный антициклон, который принесет потепление.

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Таким образом, на конец недели и выходные синоптик спрогнозировала существенное улучшение погоды.

"Есть тенденция к тому, что в конце недели, начиная с пятницы, осадков будет становиться меньше, и на нашу территорию распространится поле высокого давления", – сообщила она.

В выходные будет преобладать погода без осадков, "будет больше солнечных прояснений".

Из-за прихода антициклона ночные температуры несколько снизятся, ожидается небольшой "минус", но днем будет стабильный "плюс" за счет солнца.

Также в эти дни может усиливаться ветер, но в пределах нормы, не более первого уровня.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Светлана Бойченко предупредила, что весна в Украину придет резко, без плавного перехода от зимы к высоким температурам. Климат меняется, а потому в ближайшее время украинцы будут наблюдать нетипичную для нашей страны погоду.