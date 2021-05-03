В Украину вернутся заморозки: появился новый прогноз погоды на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 4 мая, будет солнечной и теплой, однако вернутся заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, максимальная температура днем достигнет +18, а минимальная ночью – 3 тепла (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Заморозки на поверхности грунта от 0 до 3 градусов ожидаются в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.

Температура воздуха ночью на западе, севере и в центре будет колебаться от 3 до 5 тепла, в восточных и южных областях +6… +10. Днем по всей стране от 14 до 18 тепла.

В Киеве ночью +3… +5, днем до +15.

Как сообщал OBOZREVATEL, лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы. При этом июнь будет менее дождливым, чем июль и август.