В Украину вернутся морозы: появился прогноз погоды на субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 6 марта, будет солнечной почти везде, но в то же время существенно похолодает и вернутся ночные "морозы".

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, в большинстве областей ветер усилится до 15-20 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Ночью в центральных, южных и восточных областях ожидается небольшой мокрый снег, а днем только в Донецкой и Луганской областях. На остальной территории без осадков.

Ночью на западе, севере и центре -3… -6 мороза, на юге и востоке от 0 до 3 тепла.

Днем температура воздуха будет колебаться от 1 до 5 тепла.

В Киеве погода будет солнечной, ночью от 3 до 5 мороза, днем +1… +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, на предстоящих выходных, 6 и 7 марта, в Украину вернутся ночные морозы до -13.