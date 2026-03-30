Мир облетели новости, о том, что иранский гибнущий режим мулл отправляет 12-летних в мясорубку. В то время, как иранская пропаганда генерит с помощью ИИ образы "непобедимой мощи", действительная диспозиция Тегерана выглядит куда более мрачно, а поведение верхушки все более цинично. Измотанная санкциями, внутренними протестами и военными провалами, Исламская республика возвращается к своей самой гнусной практике времен ирано-иракской войны – эксплуатации детей на поле боя.

Согласно данным отчетов Foundation for Defense of Democracies, военизированная структура "Басидж" активно вербует подростков, начиная с 12 лет. В школах и мечетях Ирана развернута масштабная кампания: детям внушают культ мученичества.

Если в 1980-х им давали пластиковые "ключи от рая" перед тем, как отправить разминировать поля своими телами, то сегодня методы стали более изощренными. Социальные сети и школьные программы превращают 12-летних мальчиков в "защитников святынь". Фактически, обезглавленный режим крадет будущее нации, чтобы заткнуть дыры в своей просевшей оборонной системе.

Последние недели стали катастрофой для структуры управления Ирана. Серия точечных ликвидаций практически уничтожила "золотой фонд" КСИР.

Гибель ключевых генералов, отвечавших за логистику и внешние операции, создала вакуум профессиональных кадров. Одновременна заметна и деградация прокси: Хезболла и другие группировки "Оси сопротивления" дезориентированы.

На фоне озвученного по Ирану расползается страх мобилизации. Взрослое мужское иранское население уставшее от нищеты, не горит желанием умирать за фейковые идеи аятолл.

В этих условиях дети и подростки самый дешевый и податливый материал. Их легче обмануть, ими проще манипулировать, и их гибель можно использовать для создания новых пропагандистских образов "мучеников".

Вопрос только зачем все это? Авантюризм Ирана окончательно превратил его в деструктивную силу для всего Ближнего Востока. Прямые атаки иранских дронов и ракет на ОАЭ, Катар, Бахрейн, Иорданию, Саудовскую Аравию сокрушительно разрушили миф о "мусульманской солидарности".

Ныне арабские столицы видят в Иране не лидера, а экзистенциальную угрозу.

Ракетный и дроновый террор со стороны Тегерана против арабских соседей в какой-то степени калька российской тактики ведения войны против Украины. Но как видим по набору иранского "Гитлерюгенд" дела у персов дрянь.

Еще бы режим, который начинает массово ставить под ружье 12-летних, находится в терминальной стадии. На лицо признаки агонии, а не силы.

Иранская "стратегия выживания" превратилась в пожирание собственных детей. Но история показывает: режимы, строящие свою власть на детской крови, всегда заканчивают одинаково, а именно гибнут под тяжестью обломков рушащейся тирании.