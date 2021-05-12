В Украину придет циклон "Каи": синоптик рассказала, как изменится погода

В четверг, 13 мая, в Украине ожидается теплая, но дождливая погода. Ее приведет приход циклона "Каи" с запада.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что этот циклон сменит юго-восточный, который ушел с нашей территории в Беларусь.

Первыми сильные осадки почувствуют на себе Карпаты и запад Украины в целом. А уже к вечеру дождь начнется в Винницкой и Житомирской областях.

Что касается температуры воздуха, то она существенно повысится на востоке, юге и Днепропетровщине – до +19...+22 градусов. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +15...+19 градусов. Ветер южного направления 13 мая стихнет на востоке, однако усилится в западных и северных областях Украины.

В Киеве в четверг существенные осадки, согласно прогнозу Диденко, маловероятны. Температура воздуха в столице днем будет достигать +15...+18 градусов.

"Дальше еще будет теплеть, но не без дождей. На востоке Украины в течение воскресенья-понедельника местами вероятно повышение температуры воздуха до +30 градусов. Перезимовали!" – подытожила метеоролог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 12 мая в половине областей Украины ожидается дождливая погода, а в половине – солнечная. Минимальная ночная температура составляла +5 градусов, а максимальная днем достигнет +25 градусов.