В Украину вернулись 80 тысяч человек, большинство – мужчины

Екатерина Белоброва
Общество
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В Украину вернулись 80 тысяч человек, большинство – мужчины
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За период с 24 февраля на территорию Украины из-за границы вернулись 80 тысяч ее граждан. Большинство из них – мужчины.

Об этом свидетельствуют данные Министерство внутренних дел. Статистика подчеркивает, что украинцы по всему миру не могут спокойно наблюдать за вероломным вторжением в нашу страну издалека.

Часть вернувшихся эмигрантов, которые работали или учились за границей, пополняют ряды Вооружённых Сил Украины или вступают в добровольческие батальоны. Они заявили готовность отложить личный комфорт и материальную стабильность ради обороны Родины от российских захватчиков.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший замминистра внутренних дел Антон Геращенко призвал показывать россиянам видеозапись обороны Сум, где оккупантов буквально "хлопают" как мух.

Вторжение России в УкраинуМинистерство внутренних дел Украины