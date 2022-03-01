В Украину вернулись 80 тысяч человек, большинство – мужчины
За период с 24 февраля на территорию Украины из-за границы вернулись 80 тысяч ее граждан. Большинство из них – мужчины.
Об этом свидетельствуют данные Министерство внутренних дел. Статистика подчеркивает, что украинцы по всему миру не могут спокойно наблюдать за вероломным вторжением в нашу страну издалека.
Часть вернувшихся эмигрантов, которые работали или учились за границей, пополняют ряды Вооружённых Сил Украины или вступают в добровольческие батальоны. Они заявили готовность отложить личный комфорт и материальную стабильность ради обороны Родины от российских захватчиков.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший замминистра внутренних дел Антон Геращенко призвал показывать россиянам видеозапись обороны Сум, где оккупантов буквально "хлопают" как мух.