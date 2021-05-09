В Украину вернется тепло: прогноз погоды на День Победы

В воскресенье, 9 мая, в Украине синоптики прогнозируют существенное потепление до +13...+ 18 градусов. Такая температура ожидается примерно на всей территории страны, на Юге и Западе страны будет еще теплее.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Осадков не прогнозируют по всей территории Украины. В Киеве будет солнечно, температура днем достигнет +13...+ 15 градусов, а ночью +2...+ 4 градуса. Без осадков.

На Юге ожидается солнечная погода, днем потеплеет до +18 градусов, еще теплее будет на Западе Украины – там до +19 градусов.

Днем 9 мая на Левобережье ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности).

Отметим, что с понедельника, 10 мая по всей стране ожидается еще более существенное потепление до +20-23 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, разгар весны в Украину снова вернулись снегопады. Так, на горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало около 20 сантиметров снега.