В Украину вернется солнце: где в субботу улучшится погода. Карта

Погода в Украине в субботу, 13 марта, преимущественно будет ясной и солнечной, кроме юга и востока, где ожидаются осадки.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook. Согласно прогнозу, ветер по стране будет юго-западным 7-12 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Мокрый снег ожидается в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Ночью и утром на дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 мороза до 2 тепла, днем +4… +9; на Прикарпатье и Закарпатье от 10 до 12 тепла; в восточных и Сумской областях ночью от 5 до 10 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла.

В Киеве погода днем будет солнечной, ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем +6… +8.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 13 и 14 марта, температура воздуха в Украине повысится до плюсовых отметок.