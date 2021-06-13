В Украину вернется похолодание: синоптик уточнила прогноз на воскресенье

В воскресенье, 13 июня, в Украине похолодает. В западных, северных областях и на Винничине ожидается +17 +20 градусов.

Страну будет пересекать атмосферный фронт, что повлечет за собой дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она уточнила, что только в восточных областях в воскресенье будет преобладать сухая погода. При этом на юге, востоке и в большинстве центральных областей воздух прогреется до +20 +26 градусов.

Ветер 13 июня в Украине будет с северо-запада, порывистый, временами сильный. В Киеве воскресенье прогнозируется свежим. Днем будет около +19 градусов, пройдут кратковременные дожди, временами с грозами и порывистым ветром.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе 12 июня прошел сильный ливень. В результате непогоды затопило ряд улиц в центре города.