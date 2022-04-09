В Украину вернется икона святого Николая (Мокрого) – первая чудотворная икона Руси, – Зеленский

В Украину вернется одна из главных святынь Софии Киевской – икона святого Николая (Мокрого) – первая чудотворная икона Киевской Руси. Ее вывезли из нашей страны во время Второй мировой войны.

Об этом в своем видеообращении вечером 9 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "в свое время" она вернется именно в Собор Святой Софии.

"Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость – на наш полный контроль над нашей землей", – подчеркнул президент.

Видео дня

Киевская икона святого Николая (Мокрого) – древнейшая известная чудотворная икона святого Николая. Ученые впервые провели ее исследования в 1882 году, датировав 10 веком и указав на ее византийское происхождение. Святыня хранилась на хорах собора Софии Киевской в иконостасе Николаевского алтаря, пока осенью 1943 г., перед вступлением в Киев советских войск, икону вывез в Варшаву епископ Переяславский Мстислав. Он передал ее архиепископу Палладию, который, в свою очередь, переправил в США.

Говоря о происхождении этой святыни, на Руси рассказывали "Чудо о младенце в Киеве", возникновение которого датируется исследователями не позднее 1091 года. В нем говорится о супругах, которые совершали паломничество в Вышгород к мощам Бориса и Глеба, а возвращались они в Киев Днепром на лодке. По дороге женщина задремала, уронив младенца в воду. От отчаяния родители ребенка обратились к святому Николаю с просьбой о помощи, "великую веру в него имея". И уже на следующее утро младенец нашелся невредимым "лежа мокро перед образом св. Николая" на хорах Софии Киевской.

В том же обращении Зеленский назвал Британию лидером в предоставлении нашему государству оборонной помощи и в санкционной политике в отношении России. После визита в Киев премьера Великобритании Бориса Джонсона стало известно, какую помощь послевоенному восстановлению Украины предоставит Великобритания. Она готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове, который не прекращают обстреливать российские оккупанты, замироточили иконы. Чудо произошло в храме великомученицы Екатерины. В церкви отмечают, что это следует расценивать как хороший знак.