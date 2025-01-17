В Украину в январе может ворваться потепление до +20 градусов? Синоптик объяснила нюансы

В конце января в Украине ожидается нетипичное для зимы потепление. В частности, на юго-западе страны температура воздуха днем может подскочить до +20 °С.

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Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что прогноз предварительный и ориентировочный, однако все же такая погода возможна в конце месяца.

Специалист ссылается на прогностический источник hwetterzentrale.de, который заслуживает доверия и внимания прежде всего своим профессионализмом.

Согласно его данным, 30 января в Украине ожидается до +10…+15 °С (в Киеве, вероятно, до +15 °С), а на юго-западе – около +20 °С. И только в восточных областях температура будет +5… +9 °С.

"Я понимаю, что некоторые ресурсы подхватят это как чуть ли не сенсацию. Но мы люди серьезные и ответственные, понимаем, что все нуждается в уточнении и терпении… Поэтому любуемся этими градусами на 30 января и возвращаемся к погоде в ближайшие выходные", – написала Диденко.

По ее словам, до конца суток 17-го и 18 января в Украине осадков не предполагается, однако ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с. Столбики термометров ночью опустятся примерно до нуля, днем будет +1…+6 °С.

В столице выходными будет ветрено (порывы к штормовым 15-18 м/с), в то же время без осадков, днем +2… +4 °С.

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на фоне пасмурной погоды 18 января осадки все же возможны. В частности, небольшой дождь и мокрый снег на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине. В воскресенье в областях без осадков и облачно с прояснениями, небольшой снег возможен на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха пояснила, что уже десятилетие зимой в Украине является характерным колебание температуры. Так что до конца этого периода года погода может быть нестабильной, а центом зимы в стране станут разве что Карпаты.

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