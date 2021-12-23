Украине грозит большая COVID-вспышка из-за штамма Омикрон: как ухудшится заболеваемость и когда выйдем на пик

Судя по темпам распространения коронавируса в Европе, в Украине уже в январе количество заболевших может увеличиться вдвое. Причиной этому послужит, в частности, новый штамм Омикрон. При этом пик заболеваемости наступит аж в феврале-марте, а ежесуточное число случаев COVID-19 будет составлять около 32 тысячи.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет в январе и когда заболеваемость выйдет на пик?

Если Украина повторит траекторию движения европейских стран, которые первыми ощутили на себе удар нового штамма коронавируса (как это было во время предыдущих вспышек), то уже спустя месяц в нашей стране количество инфицированных взлетит в два раза. И если в начале 2022 года статистика должна у нас снизиться к 3-4 тысячам случаев коронавируса в сутки, то уже 18 января этот показатель вернется на нынешний уровень до 7 тысяч – такой прогноз сделали в Национальной академии наук. Не исключено, что рост начнется еще раньше.

Видео дня

Например, в Великобритании после появления Омикрона количество ежесуточных случаев коронавируса взлетело с 53 тысяч в начале декабря до 105 тысяч к концу месяца. Это наихудший показатель в Туманном Альбионе с самого начала пандемии. Подробнее о ситуации в разных странах Европы можете почитать тут.

Чего ждать Украине:

год начнется, вероятно, с меньшими показателями заражения коронавирусом, чем в 2021-м. Это объясняется тем, что накануне появления Омикрона в стране шесть недель подряд снижалась статистика заболеваемости. Очевидно, это произошло благодаря карантинным мерам;

в январе начнется новый рост заболевания. Если повторится сценарий стран, которые раньше встретились с новым штаммом, то уже в середине месяца Омикрон станет доминирующим и в Украине;

смертность будет расти не так стремительно, как во время предыдущих вспышек.

В Киевской школе экономики тоже провели исследование, по итогам которого заявили: январь станет периодом нового роста количества заболевших в Украине. Но добавили, что смертность так быстро расти уже не будет. В частности, на это повлияет и кампания по вакцинации, которая хоть и не так быстро, как хотелось бы, но идет. Граждане, которые получили по две прививки, тоже могут заразиться Омикроном, но будут переносить коронавирус намного легче. Они защищены от летального исхода и тяжелого течения болезни.

Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UK Health Security Agency) уже подтвердило: есть все основания утверждать, что Омикрон распространяется значительно быстрее. Там опубликовали отчет, в котором сказано, что вероятность заразиться новым штаммом примерно в два раза выше, чем Дельтой (при условии случайного контакта).

Как следствие, период выхода на пик заболеваемости тоже может сократиться. Украина может выйти на максимальные показатели уже в феврале или марте.

Напомним, штамм Омикрон обнаружили в ЮАР 11 ноября. А пик заболеваемости, как пишет Reuters со ссылкой на исследователей, там закончился примерно через 6 недель. Максимум в сутки фиксировали по 37 тысяч случае заболевания, что почти на 18% больше, чем во время предыдущей волны. Если похожая тенденция повторится и в Украине, то наш максимум может достигать 32 тысячи в сутки.

Однозначно можно утверждать, что несмотря на грядущий пик, ситуация со смертностью будет не столь критична. К примеру, в ЮАР количество госпитализированных снизилось с 19% до 5,6% от всех заболевших. Снижается вместе с этим в разы и смертность.

Каким может быть пик эпидемии из-за Омикрона в Украине?

если ситуация в Украине будет развиваться как в других странах Европы, то пик ожидается в феврале-марте;

ежесуточная заболеваемость может достигать около 32 тысяч;

госпитализация от общего количества заболевших может значительно снизиться;

общая ситуация зависит от вакцинации и карантинных ограничений.

Что известно ученым о новом штамме?

Омикрон действительно может быть заразнее других штаммов

У Омикрона самое большое число мутаций (32 против 8 у штамма Дельта), сообщало издание Daily Mail со ссылкой на группу ученых из Великобритании. Именно поэтому грядет новая волна коронавируса.

"Математическое моделирование показывает, что Омикрон вызовет более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в ЕС в течение следующих нескольких месяцев", – заявили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний.

Под угрозой даже дети

Омикрон чаще поражает детей, чем остальные штаммы. Однако большинство маленьких пациентов переносят болезнь в легкой форме. Как заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, Омикрон хоть и быстрый, но не настолько опасный.

Вакцинированные тоже могут заразиться

Две прививки от коронавируса защищают от летального исхода и тяжелого течения болезни, но риски заразиться все равно остаются. Но при этом в Pfizer и BioNTech заявили, что три дозы их вакцины нейтрализуют даже новый вариант COVID-19.

Врачи и ученые говорят, что штамм Омикрон может вскоре вытеснить более опасную Дельту. Как Украина переживет очередную волну коронавируса, будет зависеть в первую очередь от правительства. А именно от того, насколько активно будет проводиться массовая вакцинация и какие решения будут приняты относительно карантинных ограничений.