В Украину удалось вернуть еще 13 детей, пострадавших от агрессии РФ. Фото

Украине удалось вернуть еще 13 детей. Семь из них вместе с семьями вернули с временно оккупированной территории, еще шестерых – в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщили уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец и глава Офиса президента Андрей Ермак. Глава ОП уточнил, что детей удалось вернуть при посредничестве Катара.

"Задача от президента – вернуть всех. Работаем дальше", – отметил Ермак.

Омбудсмен Лубинец добавил, что 23 мая дети уже находились на подконтрольной Киеву территории.

Вернувшиеся из ВОТ в Центре защиты прав ребенка рассказали о своем пути возвращения. Омбудсмена поразила история 15-летней девочки из Мариуполя.

"В ее дом попал российский танк, поэтому она с мамой нашла убежище в церкви, пока от обломков ракеты девочка не получила ранение в голову. Чем мог провиниться этот ребенок?" – спросил Лубинец.

Омбудсмен поблагодарил ЮНИСЕФ за поддержку программ реабилитации детей.

Таким образом, Украине уже удалось вернуть более 520 детей, среди которых 388 депортированных на территорию России. Зачем в РФ меняют имена депортированных украинских детей, читайте здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты показали видео, как семья депутата Госдумы страны-агрессора РФ Сергея Миронова крестила девочку, которую украли из детского дома в Херсоне во время оккупации города.

Еще в марте 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и Львово-Беловой по обвинению в незаконном вывозе детей из Украины. Позже в Гааге заявили, что могут выдать новые ордера на арест высшего руководства России.

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