Девочке сменили имя: депутат российской Госдумы Миронов покрестил похищенного в Херсоне ребенка. Фото и видео

Журналисты показали видео, как семья депутата Госдумы страны-агрессора РФ Сергея Миронова покрестила девочку, которую украли из детского дома в Херсоне во время оккупации города. Миронов вместе со своей женой Инной Варламовой совершили военное преступление – удочерили Маргариту Прокопенко и полностью изменили ее личность.

Детали узнал украинский журналист Андрей Циплиенко. Его расследование, проведенное при помощи Офиса омбудсмена Украины, показали в эфире ТСН.

Теперь девочку зовут Марина Миронова. Преступники сделали ей новое свидетельство о рождении, в котором сказано, что Маргарита родилась не в Херсоне, а в городе Подольск Московской области России.

Как говорится в расследовании, Маргарита родилась в октябре 2021 года, за несколько месяцев до российского полномасштабного вторжения в Украину. Первые месяцы своей жизни она находилась в Херсонском областном доме малютки. За время оккупации российскими войсками Херсона Варламова приезжала туда как минимум дважды – воровать украинских детей. Вместе с Маргаритой забрали 2-летнего Илью Ващенко. В этом жене Миронова помогала Татьяна Завальская, которую россияне назначили главврачом учреждения.

Летом 2022 года россияне забрали Маргариту и Илью и увезли их в Москву в детскую клиническую больницу, в позже в квартиру Варламовой. Через месяц она официально вышла замуж за Миронова.

Однако через неделю супруги избавились от одного из малышей. Выяснилось, что у Ильи есть проблемы со здоровьем. Варламова в переписке с родственницей жаловалась, что ей "подсунули некачественного ребенка". Преступница избавилась от ребенка 17 октября 2022 года. Где он сейчас находится не известно.

Как выяснили украинские правоохранители, в Украине у Маргариты есть официальные опекуны. Это семья, которая воспитывает ее родную сестру Аню. Они готовы удочерить девочку и ждут ее.

"Сергей Миронов, лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме не может не знать, что совершил военное преступление с признаками геноцида, поскольку перемещение детей из одной этногруппы в другую и является одним из признаков геноцида согласно международной конвенции", – говорится в материале.

Напомним, что в марте прошлого года МКС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе детей из Украины. Позже в Гааге заявили, что могут выдать новые ордера на арест высшего руководства России.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре Украина вернула домой еще трех несовершеннолетних, ставших заложниками войны. Двоих детей удалось вывезти с временно оккупированной территории нашего государства, еще один ребенок находился на территории РФ.

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