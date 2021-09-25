В Украину пришло потепление: синоптик рассказала, ждать ли еще бабьего лета в октябре

Погода в Украине начнет свое небольшое потепление на выходных 25-26 сентября. При этом "бабье лето" ожидается в октябре.

Об этом OBOZREVATEL сообщила метеоролог Наталья Диденко. Она отметила, что в субботу, 25 сентября, максимально воздух прогреется до +15…+17 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, в почти всех регионах пройдут дожди. Не предвидится осадков только в Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Запорожской и Херсонской областях и Крыму.

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В Киеве и области 25 сентября ожидается небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с.

В воскресенье, 26 сентября, дожди отступят и пройдут только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Средняя температура днем будет +15…+17 градусов. Теплее всего будет на юге страны, где максимально воздух прогреется до +22…+24.

Солнечная погода без осадков установится уже в понедельник, 27 сентября. Однако средняя температура вдень опустится до +14…+16 градусов.

"Поэтому будем надеяться, что в октябре оно (тепло – Ред.) нас не минует. В какой половине – определенно неизвестно. Бабье лето не имеет четких дат. Атмосферные графики могут плавать", – добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань сообщил, в октябре в Украине ожидается еще два периода потепления. Их можно назвать бабьим летом.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов в Украинском гидрометинституте НАН Вазира Мартазинова сказала, что в Украине холодные зимы не исчезнут, несмотря даже на глобальное потепление.